Influencer denuncia ataque antisemita. Su estremecedor relato

Influencer denuncia violento ataque antisemita en Palermo

Michelle Iman Schmukler relató en A24 el brutal ataque antisemita que sufrió en su departamento de Palermo junto a su bebé de ocho meses. La influencer contó que un vecino la insultó y le arrojó un fierro metálico mientras le gritaba: “judía, judía, qué asco”.

“Empezó a decirme ‘judía, judía’ y luego agregó: ‘encima ahora tenés un hijo judío, qué asco’. Tiró un fierro de unos diez centímetros que cayó muy cerca nuestro”, relató Michelle entre lágrimas. La joven corrió a buscar a su esposo, Idán, visiblemente afectada.

Idán explicó que el ataque ocurrió en el patio interno del edificio, desde la ventana del agresor, a siete metros de distancia. Según la pareja, no era la primera vez que el hombre, un vecino de 39 años que vive con sus padres, protagonizaba episodios violentos y antisemitas. Hace años también gritó “judíos” y escupió hacia su patio, pero por miedo no denunciaron en aquel momento.

El matrimonio presentó la denuncia, inicialmente caratulada como “discriminación”, lo que generó su malestar. “No es solo discriminación. Si el fierro caía un metro más a la izquierda, estaríamos hablando de otra cosa. Fue un ataque con intención de daño”, indicó Idán. Tras el episodio, el agresor fue trasladado por sus padres, pero continúa en libertad.

La familia cuenta con consigna policial las 24 horas, aunque temen por lo que pueda ocurrir cuando la vigilancia finalice. Idán agregó: “Si la policía se va y él vuelve al edificio, es una locura. No puede ser gratis tirarle un fierro y gritarle eso a una familia”.

Michelle también contó que el presidente Javier Milei se comunicó con ellos tras el ataque y expresó que se trabaja para garantizar justicia. Además, tras la viralización del caso, recibieron mensajes antisemitas en redes sociales, con insultos y emojis de banderas palestinas.

A pesar del miedo, la pareja quiere continuar viviendo en su hogar. “Somos solo dos padres que fuimos agredidos con nuestros hijos. Queremos seguir disfrutando de nuestro patio, no vivir con terror. Este tipo no puede volver a convivir con nosotros ni con nadie. Es peligroso”, concluyó Idán.

