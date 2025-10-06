Alpine evalúa a Colapinto en Singapur. Así se calificó su desempeño

Steve Nielsen analiza la actuación de Colapinto en Singapur y apunta a Austin

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Singapur con un 16º puesto, aunque su rendimiento mostró potencial en varios tramos del circuito urbano de Marina Bay. El piloto argentino había prometido una “estrategia loca”, avanzó tres posiciones al inicio y se mantuvo competitivo hasta que la degradación de los neumáticos limitó su ritmo en las últimas vueltas.

El director de Alpine, Steve Nielsen, grabó un mensaje para los seguidores del equipo evaluando la actuación de Colapinto. Primero felicitó a McLaren por el título de Constructores y luego destacó el desempeño del argentino: “Franco tuvo una buena largada y avanzó posiciones en la primera vuelta. Optamos por una estrategia agresiva temprano, intentando un undercut sobre los autos de adelante, lo que obligó a Franco a gestionar una tanda larga con neumáticos medios”.

La estrategia diferente buscaba evitar que Colapinto quedara atrapado en el fondo del pelotón. Durante gran parte de la carrera se mantuvo por delante de rivales directos, aunque la degradación de los neumáticos afectó su rendimiento final: “Parecía prometedor, pero perdió ritmo al final debido al desgaste de los neumáticos”, admitió Nielsen.

Aunque el 16º puesto no impacta en la tabla de posiciones, Alpine destacó momentos positivos del fin de semana: la largada, la estrategia agresiva y la pelea en pista frente a autos del mismo rango, en un circuito exigente con riesgo de calor extremo. La organización permitió incluso chalecos refrigerantes para proteger a los pilotos.

Balance del equipo

Nielsen resaltó los aprendizajes del fin de semana y la proyección hacia la próxima carrera: “No es el resultado que buscamos, pero hay muchos aspectos positivos que rescatar. Llegamos a Austin con más optimismo, creemos que podemos rendir mejor en un circuito más tradicional”.

El equipo no sumó puntos y quedó lejos de la mitad de tabla. Marina Bay, estrecho y exigente, ofrece poco margen de error, algo que Colapinto ya había destacado: “No hay margen de error”.

Próxima carrera: GP de Austin

El calendario de Fórmula 1 continúa en Estados Unidos para el Gran Premio de Austin, Texas, donde Alpine espera mejorar su rendimiento.

Fechas y horarios (hora argentina):

Viernes 17/10

• Práctica Libre 1: 14.30 a 15.30

• Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15

Sábado 18/10

• Sprint: 14.00 a 14.30

• Clasificación: 18.00 a 19.00

Domingo 19/10

• Carrera: 16.00

La experiencia en Singapur ofreció a Colapinto exposición, toma de decisiones en pista y una evaluación positiva de su nuevo jefe, Steve Nielsen, factores clave para su futuro dentro de la categoría.

Fuente:https://www.a24.com/deportes/el-nuevo-jefe-alpine-analizo-la-carrera-franco-colapinto-singapur-cual-fue-su-veredicto-n1484285