«Ya aprendí…»: El mensaje clave que complica a un detenido por el triple crimen

Avances en la investigación del triple crimen de Florencio Varela: audios y mensajes revelan la logística del horror

A casi un mes del brutal triple asesinato en Florencio Varela que sacudió al país, la Justicia sumó pruebas clave: audios y mensajes de texto que exponen cómo se organizó el secuestro y el traslado de las víctimas. Estas evidencias complican la situación de Víctor Lázaro Sotacuro, conocido como «El Chato», uno de los nueve detenidos por el crimen de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El caso, ligado al narcotráfico en el conurbano bonaerense, busca aclarar el rol de cada acusado y desarmar la red criminal detrás de este hecho de extrema violencia. Los nuevos elementos, extraídos de celulares secuestrados, podrían ser decisivos para armar el rompecabezas.

Audios que delatan el rol de «El Chato»

Los investigadores descubrieron mensajes de voz enviados por la pareja de Sotacuro a un vecino, días después de los asesinatos. En uno de ellos, la mujer dice: «El Chato se mandó una cagada. Le hizo de remise al ‘Tarta’ y se llevaron a las tres pibas que mataron». Aunque agregó: «Capaz él no sabía que las iban a matar», esta frase lo señala como el responsable de transportar a las víctimas y a los sicarios hasta la casa en Villa Vatteone, Florencio Varela, donde ocurrieron los homicidios.

Estos audios forman parte del expediente judicial y ayudan a reconstruir los hechos. El motivo del crimen, según la investigación, fue un robo de casi 400 kilos de droga, lo que desató la venganza narco.

La camioneta incendiada y la huida desesperada

Sotacuro no solo aparece en los audios de su pareja. En mensajes de texto que le envió a ella mientras huía, escribió: «No te preocupes, ya prendí fuego la camioneta». Se refiere a un vehículo blanco usado para llevar a las adolescentes, engañadas para subir al auto, hasta el lugar del crimen. Este detalle coincide con las pericias que indican un intento de eliminar pruebas.

Más tarde, la pareja de Sotacuro recibió otro mensaje del fugitivo: «Tengo miedo y hambre. Ya crucé a Bolivia. No quería irme en colectivo». Ella le contestó: «Bueno, pasate de nuevo al lado argentino y no te entregues ahí». Este intercambio fue clave para rastrearlo. Sotacuro fue arrestado el 26 de septiembre en un hostal de Villazón, Bolivia, después de cruzar desde Jujuy. Al día siguiente, lo trasladaron en avión a Ezeiza, donde quedó detenido.

Para los fiscales, «El Chato» fue esencial en la logística del triple femicidio. Aunque se indaga si participó en las torturas y asesinatos, la hipótesis principal es que actuó como chofer: transportó a las víctimas y movilizó a los sicarios después del hecho. Además, alquilaba una cochera en Bajo Flores para guardar autos ahora secuestrados, vitales para rastrear los movimientos de los involucrados.

La reunión post-crimen y los prófugos

El expediente detalla una reunión en José C. Paz tras el asesinato, con los principales acusados: Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J» (considerado el cerebro del plan), y dos sicarios peruanos de 39 y 45 años, que siguen prófugos. «Pequeño J» se llevó tres celulares de las víctimas antes de huir a Bolivia y luego a Perú, donde lo capturaron escondido en la caja de un camión.

Testigos describen a los sicarios saliendo de la casa en Villa Vatteone cubiertos de barro y sangre, cargando bolsas sospechosas. Incluso amenazaron a Sotacuro para que guardara silencio: «Que se callara la boca, porque si no iban a ir por él». Esto refuerza su rol directo en los homicidios.

Peritajes de celulares: el rompecabezas en construcción

La Fiscalía de Homicidios de La Matanza analiza siete celulares secuestrados a los detenidos clave: Tony Janzen Valverde Victoriano («Pequeño J»), Matías Ozorio, Víctor Lázaro Sotacuro, Florencia Ibáñez, Miguel Villanueva Silva, Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Daniela Iara Ibarra y Ariel Giménez. Los expertos esperan que los mensajes, audios y datos de ubicación geográfica definan las responsabilidades y aclaren la participación de los prófugos.

Las víctimas: un crimen que duele al país

Brenda, Morena y Lara fueron secuestradas, torturadas y asesinadas con saña. Sus cuerpos aparecieron cinco días después, enterrados en el patio trasero de la casa en Villa Vatteone. El escenario era escalofriante: tobillos atados con cordones de zapatillas, muñecas y bocas selladas con cintas plásticas, y bolsas en la cabeza de al menos una de ellas.

Este triple femicidio no solo exige justicia para las jóvenes, sino que expone el avance del narcotráfico organizado en el conurbano. Los fiscales y peritos forenses creen que fue un «mensaje mafioso» ejecutado con frialdad. Los audios y mensajes desmienten excusas y apuntan a una red de drogas, amenazas y complicidad que la Justicia busca desmantelar.

Fuente:https://www.a24.com/policiales/ya-prendi-los-mensajes-que-acorralan-un-detenido-el-triple-crimen-brenda-morena-y-lara-n1484202