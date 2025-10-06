Récord histórico: la delegación chubutense obtuvo 48 medallas en los Juegos Deportivos Nacionales Evita

Desde Chubut Deportes destacaron que la delegación superó el récord de 41 reconocimientos obtenido en el 2024, resaltando además que en esta ocasión las distinciones se alcanzaron con un 16% menos de categorías y especialidades respecto al año anterior.

Luego de cinco días de absoluto protagonismo en la instancia Nacional de los Juegos Deportivos Evita 2025, la delegación compuesta por deportistas y entrenadores chubutenses finalizó su participación con un total de 48 medallas (16 oros, 17 platas y 15 bronces), superando las 41 obtenidas en el 2024 y con el dato añadido de que se lograron con un 16% menos de categorías y especialidades en competencias respecto al año anterior.

En esta ocasión, el deporte convencional finalizó en la octava posición en la sumatoria general, con 26 medallas en total (7 de oro, 7 de plata y 12 de bronce), mientras que el adaptado totalizó 22 medallas (9 oros, 10 platas y 3 bronces), finalizando en la 15° ubicación en la sumatoria.

*Unión e integración*

Además de los importantes resultados deportivos, desde Chubut Deportes destacaron “el excelente comportamiento que han tenido los integrantes de la delegación durante toda la semana, la camaradería, la unión e interacción que se generó entre pares chubutenses y con otras delegaciones”.

Por su parte, el presidente de la entidad deportiva, Milton Reyes, indicó que para poder alcanzar estos resultados “hubo un arduo trabajo de todas las gerencias de Chubut Deportes, por expresa decisión del gobernador Torres, como así también de los referentes deportivos de cada localidad de la provincia y profesores que acompañaron a los deportistas, tanto en las etapas previas, como en la conclusión con este Nacional en Mar del Plata”.

*Últimas medallas*

En la final femenina hasta 54 kilos, la rawsense Rebecca Chiquichano se llevó el segundo puesto y la medalla de plata ante Mia Speziale de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, el comodorense Geremías Gómez, afrontó el duelo final dentro de la categoría hasta 60 kilos masculino, donde enfrentó al cordobés Francisco Agüero.

Beach handball tuvo la participación del equipo masculino disputando el duelo por el séptimo puesto. El equipochubutense se impuso con comodidad 2-0 (22-14, 16-12) ycerró el torneo con gran alegría, y el equipo femenino cerró su participación con un triunfo ante Corrientes por 2-0 (15-13, 15-12) para ubicarse en la 15° ubicación.

Además, el equipo femenino de futsal disputó el compromiso por el quinto puesto ante Buenos Aires, pero fue derrota por 2-0, lo que dejó a las chubutenses en el sexto puesto del certamen, y el futsal masculino concluyó su participación con un triunfo ante Entre Ríos por 4-3, que le permitió quedarse con el 15° lugar del certamen.

El vóley masculino cerró su participación con un triunfo ante Neuquén por 2-0 (25-15, 25-15) y de ese modo se ubicó en el 15° lugar del torneo. Por su parte el femenino también terminó en la 15° posición, tras vencer en su última presentación a Neuquén por 2-0 (25-15, 25-18).

Tras la conclusión de las últimas competencias, la delegación de Chubut regresó a la provincia este domingo en horas de la mañana.