Investigan el homicidio del joven en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia

El jefe de la Unidad Regional, comisario Lucas Cocha, ofreció este domingo precisiones sobre el homicidio registrado en la estación de servicio “Rodrigo”, ubicada en la intersección de avenidas Hipólito Yrigoyen y Pellegrini, en el centro de Comodoro Rivadavia.

“Recibimos un llamado al 101 desde la estación informando que había ocurrido un hecho de sangre. Al constituirnos en el lugar pudimos observar a dos personas sobre el playón con manchas hemáticas, por lo que se dio aviso inmediato a la ambulancia”, relató Cocha.

Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Regional, donde uno de ellos falleció al llegar, mientras que el otro permanece internado en estado delicado pero estable, con tres heridas de bala.

El jefe policial indicó que las víctimas son dos jóvenes oriundos de Buenos Aires que se encontraban en la ciudad vendiendo medias de forma ambulante desde hace tres días. “Aparentemente tuvieron un encuentro con otros sujetos que se movilizaban en un vehículo y se originaron disparos de arma de fuego por parte de los que iban en ese auto”, explicó.

Cocha remarcó que las víctimas no estaban armadas y que se dio intervención a Criminalística, la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía, para avanzar con las primeras diligencias y la búsqueda de testigos.