ANSES confirma quién recibirá los extras de las AUH en octubre

ANSES aclara quiénes recibirán los extras de la AUH en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigentes distintos refuerzos compatibles con la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pueden aumentar los ingresos familiares y convertirse en un apoyo económico importante durante octubre.

Monto de la AUH tras el último aumento

En octubre 2025, la AUH recibió un incremento del 1,9% según la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según salarios y recaudación de la seguridad social. Con este ajuste:

– El monto por hijo asciende a **$117.252**.

– Los titulares cobran el **80%** mensualmente: **$93.801,60**.

– El **20% restante** ($23.450,40) se retiene hasta presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

En el caso de **hijos con discapacidad**, el monto total es de **$381.791** por hijo. Se cobra mensualmente el 80% (**$305.432,80**) y el 20% restante (**$76.358,20**) se paga anualmente.

Cómo consultar los beneficios adicionales

Para verificar si corresponde algún extra, los titulares pueden ingresar a [www.anses.gob.ar](https://www.anses.gob.ar) con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y acceder a la sección **“Hijos”**. Allí se indicará si se puede cobrar:

– **Tarjeta Alimentar**

– **Complemento Leche**

– **Libreta AUH pendiente**

Tarjeta Alimentar: un apoyo para la alimentación

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinada exclusivamente a la compra de alimentos. En octubre 2025, los montos son:

– **$52.250** para familias con un hijo.

– **$81.936** para familias con dos hijos.

– **$108.062** para familias con tres o más hijos.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Este beneficio está dirigido a niños menores de 3 años y personas gestantes que reciben la **Asignación por Embarazo (AUE)**. Su objetivo es garantizar una alimentación adecuada en los primeros años de vida. En octubre 2025, el monto es de **$44.222 por hijo** y se acredita automáticamente junto con la AUH.

Libreta AUH: cómo cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH se presenta una vez al año para certificar que los niños cumplieron con los **controles de salud, vacunación y escolaridad**. Al presentarla, ANSES libera el **20% acumulado** de la prestación durante los meses anteriores.

