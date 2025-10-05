Espert hunde a Milei que solo está ocupado en preparar su show en el Movistar Arena

El escándalo por la vinculación del diputado nacional José Luis Espert hunde la imagen del presidente Javier Milei, que está en su peor momento ya que el 64% de la gente lo rechaza.

Pese a los enormes problemas del país, generados por su gestión, a Milei solo le interesa preparar canciones para la presentación de su libro, mañana en el MoviStar Arena.

Milei y Macri acordaron una nueva asociación política pero se dará luego de las elecciones del 26. Habrá que ver como votan los diputados del PRO el pedido de expulsión de Espert, que podría tratarse este jueves.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: