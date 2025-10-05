José Luis Espert renunció a su candidatura

José Luis Espert no será candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza ya que a 48 horas de ratificar su postulación anunció por su cuenta de red social X que la declinaba y que el presidente aceptó su renuncia.

En su posteo, Espert aseguró que tomó esa decisión “por la Argentina” e insistió en que su clara vinculación con el presunto narcotraficante Fred Machado es “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

Pese a que primero señaló que su relación con Machado fue casual, y luego se comprobó todo lo contrario, en su escrito de hoy aseguró que “el tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”

“A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”, agregó.

De inmediato, Milei replicó el texto del diputado nacional y agregó: “el proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, insistió negando todo lo que está a la vista.