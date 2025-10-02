Juan Pablo Luque recorrió comercios de Gaiman y escuchó la dura realidad que atraviesa la comunidad

En el marco de su campaña como candidato a diputado nacional, Juan Pablo Luque, visitó comercios de la localidad de Gaiman, donde escuchó de primera mano la preocupación de comerciantes y vecinos frente a la crisis económica, la caída del turismo y la falta de oportunidades para los jóvenes.

La recorrida se dio en un contexto de fuerte recesión por las políticas del gobierno nacional, con ventas desplomadas, aumento en el costo de vida y un éxodo juvenil creciente.

Durante la visita, Luque dialogó con vecinos que detallaron las dificultades para sostener sus negocios. Entre los problemas más mencionados se destacaron la baja en el consumo, el peso de los impuestos, los altos costos de servicios y alquileres, y la necesidad urgente de un plan para generar empleo genuino.

“No hay plata, la gente no tiene plata, y si no tiene plata no puede viajar ni siquiera a lugares hermosos y cercanos como Gaiman. Esa es la realidad que se vive en cada rincón de nuestra provincia”, sostuvo Luque tras escuchar a una comerciante que hace meses lucha por mantener su local abierto.

El candidato también se refirió a la migración de jóvenes en busca de futuro: “Recién hablaba con una mamá que me contaba que sus hijos se fueron a trabajar a Neuquén porque acá no hay oportunidades. Vamos perdiendo identidad, arraigo, se desmiembra la familia. Es urgente cambiar esto con un plan real de desarrollo que incluya a todos los pueblos y ciudades de Chubut”.

“A Gaiman le falta trabajo, pero no para mí que tengo 50 años, sino para los jóvenes. Los que se van a estudiar afuera, no vuelven. No tienen a qué volver”, expresó uno de los comerciantes.

Al respecto, Luque reconoció que este diagnóstico se repite en toda la provincia Incluso en las ciudades más grandes, los jóvenes no consiguen trabajo y no saben si estudiar les va a garantizar uno. “Necesitamos que los jóvenes no solo puedan estudiar, sino que también tengan un lugar donde trabajar. Hoy no tienen incentivo para quedarse en Chubut. Tenemos una provincia hermosa y con potencial, pero hace falta decisión política, inversión y gestión para cambiar la realidad”, sostuvo Luque.

Finalmente, Luque remarcó la necesidad de volver a involucrarse en la política como herramienta de cambio: “Yo entiendo que hay un descreimiento enorme, pero la única forma de cambiar la realidad es con más democracia, más compromiso y más trabajo en serio por los que hoy la están pasando mal”.