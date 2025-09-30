Trabajadores de la Salud fueron gaseados en Madryn

Trabajadores de la Salud, que se estaban manifestando frente al hotel Rayentray, fueron reprimidos hoy en Puerto Madryn por efectivos de la policía provincial, que recibieron la orden de dispersar la protesta antes del arribo de los gobernadores que participaron en la cumbre de mandatarios que forman parte de la línea política Provincias Unidas.

Por la represión, que incluyó forcejeos y gas pimienta, al menos dos trabajadoras de la Salud debieron ser derivadas al hospital, donde recibieron las curaciones del caso.

La manifestación fue parte del paro que, por 48 horas lleva adelante el SISAP, en repudio a la falta de paritarias y del decreto que dispuso mejoras importantes para el personal de los Centro de Salud (CAPS), de unos 500.000 pesos, y otros considerablemente menores, de 40.000 pesos, para el resto.

Ante la nueva represión, el SISAP podría endurecer la protesta y el reclamo.