Largas filas en el Hospital Alvear por atención médica de pacientes sin obra social

En Comodoro Rivadavia, el Hospital Alvear atraviesa una fuerte presión en su sistema de atención debido al incremento de pacientes sin obra social. En los últimos días, se observaron largas filas de vecinos que buscan turnos para especialidades como odontología, cardiología, neurología, pediatría y ecografías.

Según refirieron fuentes sanitarias, la situación responde al aumento de las cuotas de las prepagas y al impacto de los despidos en distintos sectores laborales de la ciudad, lo que dejó a numerosas familias sin cobertura médica privada.

Frente a este escenario, el Hospital Alvear se convirtió en uno de los principales centros de referencia para la atención de los sectores más golpeados por la crisis. La demanda se multiplica y genera demoras tanto en la entrega de turnos como en las consultas de especialistas.

Profesionales de la salud remarcan que, más allá de la presión sobre el sistema, la atención primaria y los estudios básicos están garantizados, aunque reconocen que la sobrecarga de consultas dificulta la capacidad de respuesta.