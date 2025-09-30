Carina Estefanía vuelve a la presidencia de la Asociación de Magistrados

La doctora Carina Estefanía se impuso hoy cómodamente sobre la lista que encabezó Raúl Esteban y fue electa como nueva presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, que condujo años atrás.

La lista Verde “Gestión, ética e independencia”, encabezada por Carina Estefanía, se impuso con 221 votos frente a los 78 obtenidos por la lista Azul “Renovación y Participación” de Raúl Esteban.

El padrón era de 340 electores, con lo que queda evidenciada la participación y la contundencia del resultado.