martes, septiembre 30
Ciudad

Buscan a “Mimi”, una caniche blanca perdida en barrio Standar Norte

La perrita se extravió en la calle Nahuel Huapi y su familia ofrece recompensa para quien pueda encontrarla.
La comunidad de Comodoro Rivadavia se encuentra movilizada por la búsqueda de “Mimi”, una caniche blanca, hembra adulta, que se perdió en la calle Nahuel Huapi del barrio Standar Norte.

Según informaron sus dueños, la perrita es arisca y no se deja agarrar con facilidad, por lo que piden a quienes la vean que eviten que salga corriendo y que se comuniquen de inmediato.

Recompensa y contacto

La familia ofrece recompensa para quien pueda aportar datos que permitan dar con Mimi y facilitar su regreso a casa.

Teléfono de contacto: +54 9 297 403-5344

