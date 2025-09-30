Tres días de música y canto coral en el ciclo “Preguntará por qué cantamos”

Rada Tilly vivirá tres jornadas dedicadas a la música coral y al canto comunitario con el ciclo “Preguntará por qué cantamos”, que se desarrollará los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Centro Cultural Rada Tilly.

El encuentro reunirá talleres, conciertos y rondas de canto comunitario, con la presencia de coros invitados como Raiguen, Malagma, Coral de Mar, Vendaval y Vocal Patagónico.

Uno de los ejes centrales será el taller intensivo con el Maestro Néstor Andrenacci, director, docente y cantante de reconocida trayectoria, distinguido con los Premios Konex en 1999 y 2009 como Director de Coro, y jurado en la edición 2019. Fundador y director del Grupo de Canto Coral (GCC), Andrenacci ha llevado su trabajo a escenarios de América Latina, Europa y Canadá, además de formar a generaciones de directores y coreutas en Argentina.

“El coro es una actividad muy antigua, viene con el hombre, cantar en grupo es natural a la naturaleza humana… Yo pienso que es una actividad que tiene gran futuro, no solo a nivel musical, sino también comunitario: hacer algo juntos que tiene una proyección artística enriquece profundamente al ser humano”, expresó el maestro.

El taller está destinado a docentes, coreutas, estudiantes de carreras afines y público general, y se desarrollará a lo largo de las tres jornadas, con espacios de formación, ensayos y conciertos.

*Cronograma (tentativo):*

• Viernes 10: 17.30 hs acreditación | 18 hs taller | 20 hs café compartido | 20.30 hs concierto

• Sábado 11: 10 hs taller | 12.30 hs almuerzo | 15.30 hs taller | 18 hs taller | 20.30 hs concierto

• Domingo 12: 10 hs taller | 12.30 hs almuerzo | 15.30 hs taller | 18 hs ensayo general | 20 hs concierto

Las reservas e inscripciones para el taller con Néstor Andrenacci se realizan a través de la Boletería Digital en https://boleteria.radatilly.gob.ar/

El valor para público general es de 20 mil pesos, para estudiantes ISFD 806 de 10 mil y socios de ADICORA gratis.

El ciclo “Preguntará por qué cantamos” será una oportunidad para celebrar la música coral como espacio de encuentro, aprendizaje y comunidad.