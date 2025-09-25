Amplio acompañamiento de cámaras pesqueras al desembarco del grupo español Profand en Alpescaa

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), junto con la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), manifestaron su acompañamiento a la gestión provincial que permitirá el desembarco del grupo Profand en Alpesca. Será a través de un preacuerdo que se elevará a la Legislatura, por el cual la firma de capitales españoles llevará adelante el arriendo de los bienes en proceso de expropiación de la pesquera de Puerto Madryn.

*“Genera empleo y valor agregado”*

Al respecto, el presidente de la CAPIP, Agustín De la Fuente, destacó que Profand “es un socio estratégico de nuestra cámara, porque tiene una fortaleza como empresa y grupo a nivel mundial. Nos parece muy importante su llegada porque tiene las mejores cartas de presentación para llevar adelante un plan de trabajo con la empresa ex Alpesca”.

Agregó que “sobran méritos para ello, y la situación requiere un ordenamiento para que la expropiación que comenzó en 2014 concluya de la mejor forma”.

De la Fuente recordó que la empresa Profand “ya forma parte de CAPIP como socia, tiene la planta de proceso Consermar en el Parque Industrial de Trelew, y genera mucho trabajo en nuestro valle. A nivel mundial está en numerosos países, creando empleo y valor agregado. Por eso creemos que tiene las mejores credenciales, siempre que cumpla con las condiciones que exige la provincia”.

*“Una de las pesqueras más grandes del mundo”*

Por su parte, el titular de la CAFACH, Gustavo González, respaldó la decisión del Gobierno del Chubut de finalizar la relación contractual con Red Chamber S.A., y señaló que dicha empresa “nunca estuvo a los estándares esperados y, por su modalidad de trabajo, generaba una competencia desleal para el sector”.

“El hecho de arrendar buques de terceras empresas y abonarles un monto muy inferior al que percibe el resto de la flota perjudicaba tanto a los permisionarios de Rawson como a las plantas que debían competir en condiciones desiguales”, explicó.

En ese sentido, celebró que sea el grupo español Profand el nuevo arrendatario de los bienes de la ex Alpesca, destacando que “además de ser una de las pesqueras más grandes del mundo, ya está radicada en la ciudad de Trelew, ha demostrado ser una firma que honra sus compromisos y un excelente cliente para los buques de la flota amarilla”.