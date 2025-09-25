Comodoro candidata al Premio Fed 2025

Este viernes 26 de septiembre se llevará adelante la elección de los destinos ganadores. Entre ellos, participan Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Gualjaina, Esquel, Gaiman y Trevelin.

La provincia del Chubut será protagonista en la III Edición de los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (Premios FED), que reconocen a los destinos, personas, empresas e instituciones que, por su liderazgo, innovación y compromiso, están transformando la forma de hacer turismo en el país.

La selección de los destinos fue realizada por el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, con el objetivo de promocionar y visibilizar la diversidad de atractivos turísticos en todo el territorio provincial.

En esta edición, Chubut cuenta con cinco nominaciones en diferentes categorías, entre ellas a Puerto Madryn como Destino Turístico que se Destaca, ya que se consolida como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia argentina, reconocido nacional e internacionalmente por su diversidad hotelera, gastronómica, cultural y recreativa.

Entre sus experiencias únicas sobresale el snorkel con lobos marinos, además de un fuerte compromiso con la accesibilidad turística, garantizando que sus propuestas estén al alcance de todas las personas.

*Destino Innovador*

Comodoro Rivadavia se proyecta como un destino innovador que diversifica su matriz económica y apuesta al turismo sostenible.

El Área Natural Protegida Rocas Coloradas es su gran emblema: un espacio de más de 95.000 hectáreas que combina paisajes únicos con un invaluable patrimonio paleontológico y arqueológico, entre ellos el Valle Lunar, el Monte de los Meteoritos y un bosque petrificado de 50 millones de años.

*Destino Emergente*

En el corazón de la estepa patagónica, Gualjaina avanza como destino emergente, integrando naturaleza, aventura y cultura.

Su atractivo insignia es Piedra Parada y el Cañadón de la Buitrera, escenario ideal para la escalada y el trekking. Además, impulsa propuestas innovadoras como el enoturismo, fortaleciendo su identidad y consolidándose como un destino en pleno crecimiento.

*Destino para Todos*

Ubicada en un entorno privilegiado, Esquel es portal de acceso al Parque Nacional Los Alerces (Patrimonio Mundial de la UNESCO), a la Comarca Andina y al corredor binacional con Chile.

Su conectividad, infraestructura y la red de áreas naturales protegidas como Laguna La Zeta, Nant y Fall, Lago Baggilt y Piedra Parada, la posicionan como un nodo territorial clave que garantiza experiencias turísticas inclusivas y accesibles para todos los visitantes.

*Destino Auténtico: Gaiman y Trevelin*

En esta categoría, tanto Gaiman como Trevelin se destacan por preservar y celebrar su identidad cultural galesa, visible en la arquitectura, la gastronomía y las festividades tradicionales.

El entorno natural de valles, ríos y montañas refuerza esta autenticidad, reconocida internacionalmente con el galardón Best Tourism Village 2024 de ONU Turismo, que posiciona a Gaiman y Trevelin como un ejemplo global de turismo responsable y sostenible.

*Premios FED*

Los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (FED) buscan reconocer experiencias exitosas y mejores prácticas del turismo nacional, fomentando una cultura de excelencia e innovación.

Un jurado de periodistas especializados evalúa los candidatos en cinco categorías: Destino Turístico que se Destaca, Destino Innovador, Destino Emergente, Destino para Todos y Destino Auténtico.

Este viernes 26 de septiembre se llevará adelante la elección de los destinos, dando a conocer a los ganadores. Con estas cinco postulaciones, Chubut reafirma su liderazgo turístico en Argentina y el mundo, mostrando la riqueza y diversidad de sus destinos, desde la cordillera hasta la estepa y el mar.