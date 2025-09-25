La Policía del Chubut secuestró drogas, armas de fuego y dinero en efectivo durante un operativo en Sarmiento

Las investigaciones comenzaron el 22 de septiembre y en las primeras horas del día se solicitó la orden de allanamiento en un domicilio del barrio céntrico de la ciudad.

La División de Drogas de Sarmiento, dependiente de la Policía del Chubut, realizó esta madrugada un allanamiento en un domicilio del barrio céntrico de la ciudad, compuesto por varios departamentos. En uno de ellos se procedió al secuestro de 25 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para su venta, así como también de cannabis sativa y una balanza en funcionamiento.

Asimismo, se destaca el secuestro de diversas armas de fuego, entre ellas dos revólveres, uno calibre 22 y el otro calibre 32 largo. Además, una pistola calibre 22 Bersa que, al momento de su inspección, poseía un cartucho en recamara listo para ser detonado.

Además, se retuvieron dos cargadores de pistola calibre 22 con nueve cartuchos cada uno; 168 cartuchos a bala calibre 22, cuatro cartuchos a bala calibre 32; dos cartuchos a bala calibre 7,62×51 y 19 cartuchos LC14.

Durante los procedimientos en la vivienda también se encontró telefonía celular, una cámara fotográfica, más de 250 mil pesos en efectivo y la llave de un casillero correspondiente a un supermercado local, por el que se aguarda la orden judicial correspondiente para proceder a su apertura.

*Detalles del caso*

La investigación tiene origen en averiguaciones realizadas por personal de la división de Drogas local, complementadas con información proveniente de la Comisaria de la Mujer de la ciudad, a cargo de la oficial inspector Laura Martínez.

Las pesquisas comenzaron el 22 de septiembre, y se documentaron cuantiosos movimientos considerados como de venta de sustancia estupefacientes, por lo que en las primeras horas del día se solicitó la orden de allanamiento que fuera tramitada por la Unidad Fiscal, Área Atención Inicial y autorizadas por la jueza federal de Garantías Dra. Eva Parcio de Seleme.

Por último, se destaca la participación de la División de Seguridad Rural de Sarmiento a cargo de la Oficial Inspector Andrea Belén Vásquez que colaboró en la irrupción y perímetro de seguridad en la diligencia policial realizada.