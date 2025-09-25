Impusieron el nombre de “Dr. Enrique Romero Brest” a la Escuela N° 797 del barrio San Martín

El acto se llevó adelante con la presencia de autoridades municipales, provinciales, y la comunidad educativa. Romero Brest fue el fundador de la enseñanza de la educación física en Argentina, y con la imposición de su nombre se busca darle identidad, marcar un camino y dejar huella en la comunidad comodorense.

Este jueves por la mañana, la Escuela provincial N° 797, Orientación en Educación Física, ubicada en las calles Huergo y Las Violetas, conmemoró la imposición del nombre “Dr. Enrique Romero Brest” al establecimiento de nivel secundario. El mismo quedó instaurado por resolución del Ministerio de Educación del Chubut.

En el acto estuvieron presentes el secretario de Recaudación, Luis Perea; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la diputada nacional, Ana Clara Romero; la directora del establecimiento, Andrea Arzúa Mayorga; autoridades de la Región VI del Ministerio de Educación, docentes, estudiantes y familias del establecimiento educativo.

Hay que resaltar que, Romero Brest fue fundador de la enseñanza de la educación física en Argentina. Creó la carrera de profesorado y el primer Instituto Superior de Educación Física del país. A partir de este acto, dicho nombre representará a la Escuela y será bandera de sueños, aprendizajes y esperanzas.

Tras el recibimiento de las banderas de ceremonias, la banda militar “Sargento Mayor Matías Sarmiento” interpretó las estrofas del Himno Nacional. Luego, se concretó el descubrimiento de placa conmemorativa con el nuevo nombre de la Escuela.

En relación al especial día para la comunidad de la Escuela N° 797, el secretario Ángel Rivas resaltó la figura Romero Brest, al decir que “fue un formador, padre de la educación física y el primer médico deportólogo del país. Dejó un legado importantísimo que, en el día de la fecha, este establecimiento educativo de Huergo y Las Violetas, va a poder poner en valor y el alumnado va a poder sentirse identificado, tener sentido de pertenencia y sentir ese arraigo”.

En el mismo sentido, destacó el legado que marcó Romero Brest, porque “tenemos institutos que siguen formando docentes en educación física, seguimos teniendo alumnos que siguen apostando a esto. Comodoro es un pilar fundamental y, sin lugar a dudas, estas orientaciones van a marcar un antes y un después en lo que significa la educación en la provincia del Chubut”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Andrea Arzúa Mayorga, expresó que se trata de un día trascendental para la institución, en el que “no solo estamos anunciando el nombre que llevará nuestra querida escuela, sino que con este acto seguimos forjando nuestra identidad, la cual representa nuestros valores, historia y aspiraciones”.

El nombre que adoptó la institución “nos une, identifica y da sentido de pertenencia. Refleja quiénes somos y de dónde venimos, reconociendo el esfuerzo de quienes iniciaron allá por el 2008 y más tarde, la visión de quiénes proyectaron hacia el futuro y fundamentaron el por qué debíamos tener bachiller orientado en educación física. Somos un colectivo diverso, pero con un objetivo común: crecer, aprender y prosperar juntos”.

Finalmente, el estudiante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Cristian Fuentes, leyó una reseña histórica e investigativa que fundamenta y da sentido a la elección del nombre. “Se buscó siempre reflejar los valores, las diversas identidades y principales características de esta institución”, sentenció.