Retenciones cero: El jefe de ARCA explica la medida y niega beneficios a las cerealeras

Fin de las retenciones cero: ARCA aclara el impacto

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, confirmó que no se extenderá el esquema de retenciones cero, luego de que se anotaran ventas por US$7000 millones en apenas 3 días.

Pazo explicó que la medida no beneficia a un sector en particular, sino que se trata de una reducción temporal de impuestos. El principal impacto será en el área política, que deberá ajustar fondos para mantener el equilibrio fiscal. Además, señaló que el excedente se trasladará a la actividad económica.

“La medida era clara: terminaba al llegar al 31 de octubre o a los US$7000 millones. Cumplió su objetivo y terminó”, sostuvo el funcionario.

El director de ARCA defendió la decisión y destacó que se trata de un récord histórico de liquidación de divisas. Señaló que el beneficio se verá en el diferencial de precio de la soja y advirtió que las grandes cerealeras tendrán que comprar directamente a los productores, ya que no cuentan con suficiente stock.

Noticia en actualización.

Fuente:https://tn.com.ar/economia/2025/09/25/el-jefe-de-arca-justifico-el-fin-de-las-retenciones-cero-y-nego-que-haya-beneficiado-a-los-exportadores/