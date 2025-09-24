Una mano para Nico: necesita operarse en Buenos Aires y pide ayuda para afrontar los gastos

Nicolás Agustín Da Silva, un joven vecino de Comodoro Rivadavia, enfrenta una difícil situación de salud. Padece Malformación de Chiari tipo 1, una enfermedad neurológica que provoca el descenso del cerebelo hacia la columna y compromete nervios y médula espinal. Diagnosticado hace tres años, sus síntomas —adormecimiento de cabeza, lengua y piernas— se intensificaron en los últimos meses.

Luego de múltiples consultas en la ciudad y en Trelew, especialistas recomendaron una cirugía compleja en Buenos Aires. El procedimiento, programado para el 23 de octubre, requiere abrir la nuca y retirar la primera vértebra para reacomodar el cerebelo. La intervención podría demandar entre 10 y 20 días de internación, con costos de entre 15 y 65 millones de pesos, sin contar gastos de viaje, hospedaje y alimentación.

A pesar de rifas y ventas solidarias, el dinero reunido no alcanza. En su primera visita a Buenos Aires, Nicolás y su familia ya gastaron casi un millón y medio de pesos en apenas seis días. “Ahora tenemos que volver por mucho más tiempo y no sabemos cómo vamos a cubrirlo”, expresó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Banco Galicia, a nombre de Nicolás Agustín Da Silva, alias: nicolas.a.ds.

“Estamos muy agradecidos con la solidaridad de la gente de Comodoro, pero aún falta mucho para poder afrontar esta operación que es vital para mi salud”, remarcó.