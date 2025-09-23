El futuro de las cuencas convencionales se debate en la 11ª Expo de Comodoro Rivadavia

El 3 de octubre de 10 a 18 horas en el Auditorio principal del Predio Ferial, la Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, abrirá un espacio central de reflexión bajo el título “El Futuro de las Cuencas Convencionales”. Especialistas, empresas, instituciones académicas y autoridades debatirán sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la Cuenca del Golfo San Jorge y otras áreas convencionales en un contexto de transición energética global.

En el marco de la 11° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, el viernes 03 de octubre de 10 a 18 horas, se conformará un espacio de reflexión y análisis denominado “El Futuro de las Cuencas Convencionales”, que tendrá como objetivo abordar desde diferentes puntos la situación actual de la Cuenca del Golfo San Jorge y su proyección dentro del campo de la transición energética. Los diversos paneles y conferencias versarán sobre temáticas claves como geología y horizontes productivos; transformación digital aplicada a procesos productivos; cambios tecnológicos en empresas regionales y las estrategias para extender la vida útil de yacimientos maduros, considerando la opinión de los actores.

En alusión a la propuesta, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, explicó que “trabajamos para que la Expo sea también una plataforma de debates y nuevos consensos sobre el desarrollo. Estamos convencidos, que es necesario una nueva generación de políticas públicas surgida del diálogo de las empresas con la investigación y la innovación tecnológica. Vivimos en un territorio en aguda transformación, que siente el riesgo sobre el desarrollo, el empleo y la inclusión. Es por ello, que vamos a abordar con decisión los desafíos con una agenda precisa, basada en argumentos técnicos y nuevos acuerdos políticos”.

En este sentido, Zárate subrayó la importancia de que la Expo, sea un espacio de diálogo multisectorial, que gire en torno a la transición energética global y a la situación particular de los hidrocarburos convencionales que pueden y deben ser un punto de encuentro entre universidades, empresas, trabajadores y el Estado. “Nuestra tarea es garantizar que ese intercambio, se traduzca en proyectos concretos, capaces de sostener la competitividad y preparar a la región para las demandas familiares de empleo y los cambios de un mundo que requiere de energías cada vez más limpias y eficientes”.

La jornada cerrará con una Mesa de Desarrollo Territorial con funcionarios, que permitirá articular las conclusiones de los paneles con nuevos diseños de políticas públicas. La entrada a todas las actividades es libre y gratuita, reafirmando la vocación de la Expo como espacio abierto al conocimiento, la innovación y el futuro productivo de la región.

10:30 a 11:30 Geología y horizontes productivos de la CGSJ

Oscar Olima (Laboratorio de Estudios Patagónicos Geológicos y Geofísicos de la UNPSJB),

Marcelo Teodoulou (Reservorista, Comisión Técnica del IAPG).

Modera: Sergio Cavicchioli, periodista.

11:30 a 12:30 Transformación digital, innovación en procesos productivos

Ing. Sebastián Federico (Gerente del Centro de Operación Remota, Pan American Energy).

Modera: Raúl Figueroa, periodista.

12:30 a 13:30 Cambio tecnológico y desafíos productivos de las empresas regionales

Fernando González (Socio Gerente, Nuevos Sur), Sofía Mendonca (Socia Gerenta, Forte Industrial), Joaquín Astiz (Socio Gerente, FJF Oil Services).

Modera: Víctor Amigorena, periodista.

13:30 Break

*15:00 a 16:00 Entre la madurez de la CGSJ y los desafíos para extender su vida productiva.

Lic. Adolfo Storni (Gerente General del grupo CAPSA CAPEX).

Modera: Ing. y consultor Marcelo Hirschfeldt.

17:00 a 18:00 Mesa de Desarrollo Territorial con funcionarios