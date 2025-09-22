Linares aseguró que Milei está fuera de foco

“No es válido que se le pida al Congreso cómo financiar la Emergencia en discapacidad ”

Carlos Linares, senador por Chubut de Unión por la Patria, manifestó a ABC Radio por FM Records sobre la Ley de Emergencia en discapacidad que “Hoy nos enteramos como se promulgó la ley y vamos a debatir en los bloques del Congreso, para sea la Justicia que determine que no es válido porque no es obligación de los diputados y senadores definir cómo se va a financiar en un país donde el Gobierno nacional no manda el Presupuesto”.

En cuanto al posible juicio político, señaló que “De mi lado no esta el tema de plantear el juicio político y estamos trabajando para que el 31 de octubre podamos bajar el veto en Discapacidad y las Universidades, vamos a seguir por ese rol”.

Asimismo, sostuvo que “Hoy tomaron una medida preocupante con la baja de las retenciones a los gramos por 30 días, que es una medida unilateral y que le cuesta al país lo mismo que le cuesta el financiamiento a las Universidades. Me parece que es un manotazo de ahogado para llegar como sea al 26 de octubre”.

En cuanto al viaje del presidente, expresó que “Y respecto del posible acuerdo de Milei con Trump en Estados Unidos hay que ver qué es lo que verdaderamente pasa, hay muchas versiones y desmentidas, por eso lo mejor es esperar para ver qué sucede”.