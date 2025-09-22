Ana Clara Romero resaltó los valores del rugby en el Torneo Nacional de Desarrollo M-16

La diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, estuvo presente este fin de semana en el Torneo Nacional de Desarrollo M16 Sur realizado en Calafate Rugby Club, en Comodoro Rivadavia. Del certamen participaron los seleccionados de la Unión Austral, la Unión del Valle del Chubut (Los Tehuelchitos), Lagos del Sur y Alto Valle, que se consagró campeón.

“Quiero poner en valor cómo el rugby despierta en nuestros chicos la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y el orgullo de defender una camiseta. Estos valores son tan importantes como los resultados deportivos, porque construyen educación, oportunidades y futuro para toda la comunidad”, expresó Romero.

Asimismo, la legisladora destacó al rugby como herramienta transformadora para los jóvenes: “en la cancha aprendemos pilares para formar parte de una comunidad: que todos somos iguales, que el trabajo en equipo es la clave para ganar y que el esfuerzo compartido deja obras que perduran en cada club y en cada familia».

Romero destacó que la participación de la Unión Austral y la Unión del Valle es un reflejo del despertar deportivo de la provincia, que con compromiso y recursos bien administrados sigue apostando a la formación integral de los jóvenes.