El servicio de “Salud en tu Barrio” empezará este lunes con las distintas atenciones en Km.17

El tráiler funcionará en el predio de la Asociación de Forestadores y Productores de Chacra Km.17, sobre la avenida Ricardo Pettinari. Entre las prestaciones gratuitas, se contemplan controles pediátricos, clínica médica, odontología, vacunación, obstetricia, nutrición, vacunación, electrocardiogramas y prácticas de enfermería.

Fortaleciendo el trabajo territorial para garantizar el acceso a la atención primaria de la salud, el Municipio pondrá en funcionamiento a partir de este lunes 22, y de acuerdo a la demanda del sector, el dispositivo móvil que recorre los barrios comodorenses con distintas especialidades.

Entre las atenciones, que son gratuitas y de manera espontánea, se brindará controles en clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, electrocardiogramas sin necesidad de pedido médico, vacunación, prácticas de enfermería con control de talla, peso y presión arterial, y nutrición.

Cabe recordar que, la población interesada en recibir las atenciones podrá acceder a los turnos, que son otorgados por día a partir de las 08:30 horas, de acuerdo al cronograma de atención de cada especialidad y por orden de llegada. Asimismo, se recuerda que el horario de atención es a partir de las 09 horas hasta las 14:00.

Cronograma de atenciones

En cuanto a las especialidades, el cronograma para acceder de manera espontánea de lunes a viernes, en el horario de 09 a 14 horas, es el siguiente:

Lunes: Nutrición, vacunación y prácticas de enfermería.

Martes: Pediatría, vacunación y prácticas de enfermería.

Miércoles: Pediatría, Obstetricia, Nutrición, Electrocardiogramas (no es necesario pedido médico), vacunación y prácticas de enfermería.

Jueves: Atención clínica, Obstetricia, vacunación y prácticas de enfermería.

Viernes: Pediatría, Odontología, vacunación y prácticas de enfermería.