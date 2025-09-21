Close Menu
domingo, septiembre 21
Sociedad

El servicio de “Salud en tu Barrio” empezará este lunes con las distintas atenciones en Km.17

El tráiler funcionará en el predio de la Asociación de Forestadores y Productores de Chacra Km.17, sobre la avenida Ricardo Pettinari. Entre las prestaciones gratuitas, se contemplan controles pediátricos, clínica médica, odontología, vacunación, obstetricia, nutrición, vacunación, electrocardiogramas y prácticas de enfermería.

Fortaleciendo el trabajo territorial para garantizar el acceso a la atención primaria de la salud, el Municipio pondrá en funcionamiento a partir de este lunes 22, y de acuerdo a la demanda del sector, el dispositivo móvil que recorre los barrios comodorenses con distintas especialidades.

Entre las atenciones, que son gratuitas y de manera espontánea, se brindará controles en clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, electrocardiogramas sin necesidad de pedido médico, vacunación, prácticas de enfermería con control de talla, peso y presión arterial, y nutrición.

Cabe recordar que, la población interesada en recibir las atenciones podrá acceder a los turnos, que son otorgados por día a partir de las 08:30 horas, de acuerdo al cronograma de atención de cada especialidad y por orden de llegada. Asimismo, se recuerda que el horario de atención es a partir de las 09 horas hasta las 14:00.

Cronograma de atenciones

En cuanto a las especialidades, el cronograma para acceder de manera espontánea de lunes a viernes, en el horario de 09 a 14 horas, es el siguiente:
Lunes: Nutrición, vacunación y prácticas de enfermería.
Martes: Pediatría, vacunación y prácticas de enfermería.
Miércoles: Pediatría, Obstetricia, Nutrición, Electrocardiogramas (no es necesario pedido médico), vacunación y prácticas de enfermería.
Jueves: Atención clínica, Obstetricia, vacunación y prácticas de enfermería.
Viernes: Pediatría, Odontología, vacunación y prácticas de enfermería.

