Inteligencia Artificial: Un trabajo de Comodoro llega a Costa Rica

La investigación “Innovación Ágil: Potenciando la Creatividad con Inteligencia Artificial Generativa (IAG)”_, desarrollada por Alexis Tögel, fue seleccionada para presentarse en el *XXI Foro Internacional del Emprendedor* ️ 23 y 24 de septiembre en la *UTN, San Carlos, Costa Rica.

Este foro reúne exponentes de distintos países y pone el foco en la digitalización y el uso de la IA en el emprendimiento y las MIPYME.

El estudio demuestra que la IA generativa puede reducir entre 50% y 80% los tiempos de prototipado en pequeñas empresas, aportando ahorros de costos y mayor creatividad.

Al regreso, Tögel compartirá aprendizajes en tres talleres abiertos los días *2, 3 y 4 de octubre en la Expo Comercial, Industrial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia.*