Fórmula 1 en Bakú: Colapinto cerró la segunda práctica en la última posición

Franco Colapinto cerró último en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 comenzó este viernes en el circuito callejero de Bakú con las dos primeras tandas de entrenamientos libres de cara a la carrera del domingo.

El argentino Franco Colapinto tuvo una jornada con altibajos. En la primera práctica logró ubicarse en la 19ª posición, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Sin embargo, en la segunda sesión terminó en el último lugar, a seis décimas y media del francés, tras probar con neumáticos blandos e intermedios.

En lo más alto de la tabla se destacó Lewis Hamilton, quien marcó el mejor tiempo del día con Ferrari, seguido de cerca por Charles Leclerc. Por su parte, McLaren, que había sido protagonista en la FP1, no pudo repetir su rendimiento: Lando Norris finalizó décimo y Oscar Piastri quedó duodécimo.

La actividad en Bakú continuará este sábado desde las 5:30 (hora de Argentina) con la última práctica libre. Más tarde, a las 9:00, se disputará la clasificación que ordenará la grilla de largada para la carrera del domingo.

