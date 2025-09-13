Rada Tilly: un auto volcó en la rotonda de las rutas 26 y 3 y el conductor dio alcoholemia positiva

En la noche del viernes 12 de septiembre de 2025, alrededor de las 20:36 horas, la Comisaría de Distrito Rada Tilly intervino en un vuelco vehicular ocurrido en la rotonda de las rutas Nacionales 26 y 3, donde un Chevrolet Corsa, dominio FCS-037, terminó fuera de la calzada.

El auto era conducido por Jorge Andrés Montoya (40 años), quien iba acompañado por V.C (17) y R.M(18). De inmediato se hicieron presentes móviles policiales, personal de Bomberos de Comodoro Rivadavia y una ambulancia de EMEC a cargo del doctor Iván Arrianza, quien tras examinar a los ocupantes descartó lesiones. Bomberos, encabezados por el oficial ayudante Carlos Aranda, también confirmaron que no existía riesgo de incendio por derrame de combustible.

Durante el procedimiento se comprobó que Montoya presentaba 0,87 g/l de alcohol en sangre, motivo por el cual el Cuerpo de Tránsito de Comodoro Rivadavia, a cargo de R.G., labró el acta de infracción N°9093. Además, el conductor no contaba con seguro obligatorio y tenía la licencia de conducir vencida, infracciones que se sumaron al acta.

El vehículo fue finalmente secuestrado y trasladado al Corralón Municipal de Comodoro Rivadavia por personal de grúa, bajo la supervisión del jefe de División Cuerpo Motorizado, Fernando Zalazar.