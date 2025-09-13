Traslado de una joven en estado de ebriedad en pleno centro de Comodoro Rivadavia

En la mañana de este sábado 13 de septiembre, alrededor de las 8:15 horas, personal de la Comisaría Seccional Primera de Comodoro Rivadavia debió intervenir ante el aviso de que una joven se encontraba en evidente estado de ebriedad en la intersección de Ameghino y Belgrano, pleno centro de la ciudad.

Según el parte policial, la mujer fue identificada como M.B.M, de 21 años, quien presentaba fuerte aliento etílico y posteriormente sufrió un ataque de pánico, sin brindar teléfono de contacto ni domicilio.

Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia, a cargo de la doctora Flores, que trasladó a la joven de manera preventiva al Hospital Regional para realizar los exámenes de rigor. En el nosocomio continuaron las actuaciones policiales para obtener datos de familiares o allegados.

El procedimiento estuvo a cargo del sargento primero Daniel Bustamante y fue formalizado en el acta por la oficial ayudante Oriana Aldana Garrasi.