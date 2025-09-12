Demandan a AstraZeneca por presunta relación con el fallecimiento de un futbolista

La familia del delantero Ronald Biglione, quien murió en 2021 a los 32 años, presentó una demanda por $400 millones contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado Nacional. Alegan que su muerte estaría vinculada a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Biglione, jugador de Independencia de General Levalle, recibió dos dosis de AstraZeneca en julio y septiembre de 2021. Poco después comenzó con hematomas, cansancio extremo y sangrado nasal. Fue diagnosticado con púrpura trombocitopénica trombótica y falleció tras 15 días de internación.

Su abogada, Maira Moreno, afirmó que una médica reportó el caso como posible efecto adverso de la vacuna y que la historia clínica lo menciona varias veces. Biglione era padre de dos hijas y convivía con una tercera con discapacidad.

La presentación se suma a otras dos demandas en Córdoba por presuntas secuelas graves de la misma vacuna: una por $100 millones y otra por $220 millones.

Desde AstraZeneca respondieron que no comentan litigios en curso, expresaron su solidaridad y remarcaron que los ensayos clínicos avalan un perfil de seguridad aceptable, donde los beneficios superan los riesgos de efectos adversos extremadamente raros.