sábado, septiembre 13
Sociedad

Repasadores de tela: la alternativa ecológica y económica que reemplaza al papel en la cocina

Microfibra, algodón o retazos reciclados se imponen como opción sustentable: duran meses, se lavan y cumplen las mismas funciones sin generar residuos ni gastos semanal
Otra vez más hogares eligen dejar de comprar rollos de papel de cocina para pasarse a los repasadores de tela. La tendencia se consolida con opciones de microfibra, algodón o retazos reciclados que se lavan y duran meses, sin perder eficacia. Incluso, algunos modelos vienen en formato rollo con velcro, manteniendo la estética clásica pero con un uso reutilizable.

Adoptar estos paños trae múltiples beneficios. Ahorro a mediano y largo plazo, al eliminar la compra semanal de rollo. Menos residuos, reduciendo drásticamente el uso de papel y la tala de árboles. Larga durabilidad, ya que soportan cientos de lavados sin perder su capacidad de absorción. Impacto ecológico positivo, colaborando con el cuidado de los recursos naturales. Y versatilidad, porque sirven para secar, limpiar, absorber grasa y decorar la cocina.

Dejar el rollo de papel no implica un cambio inmediato, pero sí una transformación en los hábitos de consumo. Cada familia puede dar este paso a su ritmo, sumando un gesto concreto de sostenibilidad sin resignar limpieza ni practicidad. Así, los repasadores de tela se convierten en una alternativa duradera, estética y consciente para quienes buscan reducir su impacto ambiental y cuidar el bolsillo.

