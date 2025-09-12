Comodoro Rivadavia se adelanta a la primavera con 20 °C y algo de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este viernes 12 de septiembre de 2025 una jornada con condiciones mayormente nubladas y un marcado ascenso de la temperatura. La ciudad amaneció con 5,2 °C, sensación térmica de 1,8 °C, humedad del 85 %, presión de 1006.5 hPa, vientos del oeste a 17 km/h y visibilidad de 25 km.

A lo largo de la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 10 °C y vientos leves del norte. Hacia la tarde se prevé que la máxima alcance los 20 °C.

Durante la noche el clima seguirá mayormente nublado, con temperaturas en torno a los 14 °C y vientos del norte que pueden registrar ráfagas de 60 a 69 km/h.