Investigadores del CONICET buscan crear cervezas funcionales que fortalezcan la salud

Investigadores del CONICET participan de un innovador proyecto internacional que busca unir ciencia, producción sustentable y salud: desarrollar un bioestimulante biológico de semillas enriquecido con selenio y elaborado con extracto de bagazo de cerveza (BSG), uno de los principales residuos de la industria cervecera.

La iniciativa, denominada BrewSelBar, tiene un doble objetivo. Por un lado, mejorar la tolerancia de la cebada al estrés climático, como sequías o altas temperaturas. Por otro, promover la elaboración de cervezas funcionales, inicialmente sin alcohol, que contengan selenio, un micronutriente esencial para fortalecer el sistema inmunológico.

María Gabriela Guevara, directora del grupo Bioquímica Vegetal del Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB, CONICET-UNMDP), explicó que “el proyecto busca agregar valor a los subproductos de la industria cervecera y generar un bioestimulante que incremente la tolerancia de las plantas de cebada a factores de estrés ambiental”.

BrewSelBar se sustenta en una colaboración internacional que reúne a la Universidad Nacional de Mar del Plata, la cervecería Antares, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Técnica de Dinamarca, la Universidad Técnica de Berlín y las empresas Semillas Battle S.A. (España) y Redinn S.R.L. (Italia).

El bagazo de cebada, que hoy se destina en parte a alimentos para ganado, producción de bioetanol y harinas, es clave para reducir residuos y emisiones de gases de efecto invernadero. Su aprovechamiento en este bioestimulante representa un paso hacia una agricultura más sostenible.

Los especialistas remarcan que el selenio es vital para la salud humana. A nivel mundial, una de cada siete personas tiene dietas deficientes en este mineral. Incorporarlo a través de granos biofortificados y bebidas como la cerveza podría ser una forma innovadora de mejorar la nutrición.

Este avance científico, que une economía circular, producción agrícola y beneficios nutricionales, promete transformar el concepto de la cerveza tradicional y abrir nuevas oportunidades para la industria y la salud pública.



