El dólar cripto roza los $1.500 tras la derrota de La Libertad Avanza en Provincia

Exactamente a la hora en que se habilitó la publicación de los primeros resultados oficiales (21:00), el dólar cripto se disparó y alcanzó niveles récord. La cotización reflejó de inmediato el impacto de la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso por 47% a 33%, según los primeros datos del escrutinio provisorio.

De acuerdo con relevamientos de exchanges, reportados por la periodista Rosalía Costantino, minutos antes de las 21 la dispersión de precios era extrema: mientras Binance P2P operaba en torno a los $1.437, en MEXC P2P el valor llegó a $1.499. El salto es dramático respecto al cierre del viernes, cuando la cotización rondaba los $1.386.

Se rompió el “escenario adverso”

El banco JP Morgan había advertido en un informe que, si el peronismo ganaba por más de cinco puntos, el dólar podría “subir hasta el límite de la banda”, fijado en $1.460.

Los datos del mercado cripto en tiempo real ya muestran que ese techo fue superado: exchanges como Buenbit, CryptoMarket Pro y Belo operaban por encima de los $1.462, mientras que otros, como Decrypto y Eluter, se ubicaban por arriba de los $1.480, acercándose peligrosamente a los $1.500.

El movimiento confirma la peor previsión de los analistas para la apertura del lunes, anticipando un escenario de fuerte presión cambiaria y mayor tensión económica para el Gobierno nacional.