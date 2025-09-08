Cristina Kirchner criticó a Milei en X por la situación económica

En un mensaje publicado recientemente en su cuenta de X (ex-Twitter), la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó con tono irónico y penetrante al presidente Javier Milei. El posteo se destacó por sus metáforas y referencias personales, y causó fuerte repercusión en redes y medios.

Cristina comenzó con una advertencia contundente:

“¡Ay Milei!… Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!”

Durante su publicación, denunció una fuerte crisis económica:

“Fuga de capitales” por turismo emisivo, formación de activos en el exterior y deuda.

Impacto de la emisión monetaria y el aumento de tasas de interés, que frenan el crédito bancario

ironicemente resumenado como:

“Así estamos, economista experto en crecimiento con o sin dinero… sin pesos y sin dólares”

La crítica también incluyó burlas hacia la imagen mediática del presidente:

“Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?”

Y no faltó una posdata con un guiño legislativo:

Recordó que el 11 de septiembre se cumplen 16 años de la ley que eliminó el delito de calumnias e injurias para periodistas, insinuando su relevancia en el contexto actual