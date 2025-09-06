Milei pone a prueba su gestión en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

En total 14,3 millones de personas estarán habilitadas para votar en 41.189 mesas electorales, de las cuales más de un millón son extranjeros.

La provincia de Buenos Aires, en donde vive el 38,6 por ciento de la población de todo el país, pone en juego las bancas de 46 diputados y 23 senadores, la mitad de los escaños que conforman cada cámara.

El mayor distrito de Argentina, dividido en ocho secciones electorales que renuevan la totalidad de sus representantes en una de las dos cámaras, también elegirá concejales y consejeros escolares.

El sistema de votación consiste en una papeleta por cada fuerza electoral en la que están incluidos todos sus candidatos.

En una jurisdicción que históricamente ha sido el bastión del peronismo, la coalición Fuerza Patria tratará de retener la primera minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado frente a La Libertad Avanza (ultraderecha), partido fundado por el presidente argentino, Javier Milei.

El oficialismo intentará hacer pie en esta jurisdicción que gobierna uno de los principales referentes opositores, Axel Kicillof, quien en dos años culminará su segundo mandato consecutivo y podría aspirar a la presidencia, ante la imposibilidad de aspirar a un tercer período de gestión.

Sobre Kicillof recae así un mayor protagonismo de cara a las próximas contiendas electorales, más ante la imposibilidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) de competir en estos comicios, debido una pena a seis años de prisión que además la inhabilitó a perpetuidad para ejercer cargos públicos por corrupción en obra pública.

ENCRUCIJADA PARA MILEI

Al mismo tiempo, las elecciones de este domingo encuentran al Gobierno nacional en un momento de debilidad potenciado por el propio presidente, que encaró estos comicios como un plebiscito sobre su gestión.

La actual gestión se ha visto envuelta en uno de los escándalos con mayor impacto desde que asumió en diciembre de 2023, referido a un supuesto esquema de corrupción que llegaría al núcleo duro del presidente.

La polémica estalló al difundirse en redes y medios de prensa una serie de audios en los que el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y amigo de Milei, Diego Spagnuolo, describe un presunto esquema de corrupción en el que se exigía un soborno de entre cinco y ocho por ciento a los proveedores de medicamentos, con montos que oscilarían entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales, a cambio de acceder a las licitaciones del organismo.

La hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es señalada por Spagnuolo, asiduo visitante a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, como una de las beneficiarias de las coimas, acusada de llevarse entre el tres por ciento y el cuatro por ciento de la facturación.

No es el único revés en el terreno político que ha sufrido el Ejecutivo. El jueves afrontó una doble derrota en el Senado, que rechazó por primera vez un veto de Milei a una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, y que además aprobó un proyecto que limita el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) a los que puede recurrir el presidente.

El área económica tampoco presenta buenas perspectivas para la actual administración, con un riesgo país que este viernes casi llegó a los 900 puntos básicos ante la perspectiva de una devaluación.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reconoció el lunes que el Gobierno intervendría a través del Tesoro para vender divisas con las que intentar frenar el aumento en la cotización del dólar, ante la imposibilidad de que intervenga el Banco Central (BCRA) por un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que conlleva un préstamo de 20.000 millones de dólares otorgado en abril.

Por primera vez, los comicios en la provincia de Buenos Aires se adelantaron a las elecciones parlamentarias de medio término que tendrán lugar el 26 de octubre, y que renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

Un resultado adverso para el oficialismo este domingo puede hacer que el camino hasta la siguiente convocatoria electoral se le vuelva aún más ríspido. (Sputnik)