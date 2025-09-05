89 nuevos profesionales recibieron sus títulos en la UNPSJB sede Trelew, hoy les toca a los de Madryn

El viernes 29 de agosto, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco celebró en el Teatro Español de Trelew, la LXXX Colación de Posgrado y la CLXXXVIII Colación de Grado. En la jornada, 89 egresados y egresadas de las Facultades de Ciencias Jurídicas, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y de la Salud, Ciencias Económicas e Ingeniería culminaron una etapa fundamental de sus vidas.

Estuvieron presentes en el acto el vicerrector de la UNPSJB, Esp. Walter Carrizo; el delegado zonal de la sede Trelew, Mg. Marcos Kupczewski; la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Dra. Olga Herrera; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Julio Ibáñez; la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Mg. Susana Laura Vidoz; la decana de la Facultad de Ingeniería, Mg. María Elizabeth Flores y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Abog. José Francisco Cruz Schiavone. Por supuesto también los familiares de los egresados acompañaron este momento de orgullo y emoción.Además, se entregó el Diploma Mención de Honor a:

Mercedes Agustina Hormaeche, Licenciada en Protección y Saneamiento Ambiental, como también a Lucía Sofía Pablovich, Analista Programadora Universitaria.

COLACIÓN DE GRADO EN PUERTO MADRYN

La sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, se prepara para celebrar el Acto de Colación de Grado CLXXXIX, donde 62 graduados recibirán sus diplomas de pregrado, grado y doctorado. La ceremonia tendrá lugar en el Aula Magna “Aldo López Guidi”, el viernes 05 de septiembre, a las 18:00 horas, marcando el cierre de una etapa y el inicio de nuevos desafíos profesionales.

COMODORO ENTREGARÁ TÍTULOS EL 12/09

La sede Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, llevará adelante la segunda etapa de la Colación de Grado y de Posgrado el próximo

viernes 12 de septiembre, a partir de las 15 horas. En dicha ocasión, recibirán sus títulos alrededor de 125 egresadas y egresados de las Facultades de Ingeniería, Ciencias Jurídicas así como de Humanidades y Ciencias Sociales.

Cabe señalar que el pasado 22 de agosto, recibieron sus títulos los flamantes profesionales de las Facultades de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud y también de Ciencias Económicas.