Cortes de tránsito nocturno por refacciones en La Agrícola

El Consorcio de Propietarios del Edificio La Agrícola, sito en la intersección de las calles 25 de Mayo y San Martín, informó a la ciudadanía que, con motivo de los trabajos de refacción y reemplazo de la cubierta de tejas por chapa acanalada en la torre ubicada en dicha esquina, será necesario interrumpir el tránsito vehicular en la zona.

Las interrupciones se realizarán en los siguientes tramos:

Calle San Martín, desde Mitre hasta 25 de Mayo.

Calle 25 de Mayo, desde San Martín hasta Rivadavia.

Los cortes se efectuarán en horario nocturno, de 21:00 a 07:00 horas del día siguiente, desde el martes 9 de septiembre hasta el viernes 12 de septiembre inclusive, quedando sujetos a las condiciones climáticas necesarias para la realización de la obra.

«Pedimos disculpas a los vecinos y a la comunidad en general por las molestias que esta medida pueda ocasionar. No obstante, es indispensable llevar adelante esta intervención para poner en valor un edificio que forma parte del patrimonio y la identidad de nuestra querida ciudad», se recordó.