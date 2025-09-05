El  Juzgado de Paz N° 2 se muda a la Ciudad Judicial 

La Secretaría de Justicia de Paz e Interior del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut informó que el Juzgado de Paz N° 2 de Comodoro Rivadavia, ubicado actualmente en Av. Hipólito Yrigoyen 650 (planta baja) de la ciudad petrolera, permanecerá cerrado al público los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2025.

Durante esos días, se procederá a la mudanza de equipamiento y personal a su nuevo emplazamiento en el edificio de Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, donde está prevista su apertura el día jueves 11 de septiembre, con ingreso por calle Figueroa Alcorta N° 90.

A tal fin, a través de la Resolución 10.446/2025 de la Secretaría Legal y Técnica del Superior Tribunal de Justicia, se ha dispuesto decretar la suspensión de términos legales y judiciales para el Juzgado de Paz N° 2 de Comodoro Rivadavia los días 8, 9 y 10 de septiembre del corriente año.