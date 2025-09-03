Presentan en Comodoro Georgias: La historia secreta de los Veteranos de Guerra

El Tiro Federal General Enrique Mosconi anunció que el próximo 24 de octubre se presentará en Comodoro Rivadavia la obra Georgias. La historia secreta de los Veteranos de Guerra, escrita por los combatientes Roberto Giusti y Víctor Ibáñez, quienes participaron en la Batalla de Grytviken de 1982, durante la Guerra de Malvinas.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), autoridades locales del Ministerio de Educación de Chubut, la tradicional librería Real Libros y el propio Tiro Federal.

Las instituciones organizadoras remarcaron la importancia de rescatar la historia nacional, el valor de las convicciones y el ejemplo de quienes entregaron su vida en causas colectivas.

En este marco, el Capitán (RE) VGM Roberto Germán Giusti presentará el libro, participará en actividades académicas en cátedras universitarias, trabajará con profesores de historia de nivel medio y se dirigirá al público en un encuentro abierto que tendrá lugar el 24 de octubre a las 18 horas en la librería Real Libros, donde también firmará ejemplares.

“Nos dará mucho gusto recibir a la ciudadanía ese día y compartir sentidos retazos de la historia argentina”, expresaron desde la institución.