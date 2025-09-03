Alternativa Lista Blanca presentará su proyecto de gestión en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB

Docentes, auxiliares y graduados de todas las sedes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) de la UNPSJB conformaron la Alternativa Lista Blanca, un espacio que se plantea como respuesta a los desafíos actuales de la universidad pública.

Desde la agrupación destacaron que se trata de un proyecto colectivo, federal, solidario y colaborativo, con el objetivo de forjar un cambio profundo en la gestión de la Facultad.

La presentación oficial de la propuesta se realizará el viernes 5 de septiembre a las 11 horas en el Hall Central del Km 4, en Comodoro Rivadavia, con la invitación abierta a toda la comunidad universitaria.

“Es momento de trabajar unidos por una gestión renovada, con compromiso y participación activa en defensa de la educación pública”, señalaron desde la lista.