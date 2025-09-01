El Municipio fortalece los controles de mercadería en distintos puntos de la ciudad

La Secretaría de Control Urbano efectuó un nuevo operativo, en este caso en barrio San Cayetano. Allí, se intervino mercadería no declarada que tenía como destino un comercio ubicado en avenida 10 de Noviembre, cuya habilitación estaba vencida.

Este lunes, agentes municipales del área de Abasto, dependiente de la cartera de Control Urbano y Operativo, llevaron adelante un procedimiento de control en un camión de transporte que estaba dispuesto a descargar mercadería en un comercio de barrio San Cayetano. En el lugar, se constató que la cantidad de productos declarados era menor a la que realmente se iba a descargar, por lo que se intervino el excedente.

En ese contexto, el secretario Miguel Gómez indicó que el operativo se desarrolló “en avenida 10 de Noviembre, casi en su intersección con Polonia, en un local minorista que comercializa verduras. Al momento de controlar el remito de carga del camión, tenían registradas 1500 bolsas de papas, pero tras el recuento se detectó que en realidad eran 1600, por lo que excedían en 100 respecto a la cantidad declarada”.

Asimismo, señaló que “el comercio en cuestión tiene vencida la habilitación, por lo que se labraron las actas correspondientes, además de intervenirse la mercadería no declarada. Otra falta que detectamos fue que, el mismo espacio donde se atiende al público se utiliza para almacenamiento, lo que no es compatible”.

Finalmente, el funcionario destacó la labor del personal de la Dirección de Abasto, que viene llevando a cabo estos operativos “para detectar el transporte anómalo de mercadería y, de esta manera, evitar la evasión de impuestos que esto implica. Vamos a continuar trabajando de esta manera en todo el ejido urbano de Comodoro Rivadavia”.