Close Menu
Mileilandia

Prohíben difundir los audios de Karina y promueven allanamiento a domicilios de periodistas

SaulBy No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

El gobierno nacional recibió un fuerte golpe en Corrientes, donde su candidato, el controvertido diputado nacional Lisandro Almirón salió cuarto.

EESS-300x250-80kb

Aludiendo a la ley de inteligencia y seguridad nacional, el gobierno consiguió que la justicia impida la difusión de los audios de Karina Milei y pidió el allanamiento de Carnaval Stream y los periodistas que difundieron los audios de Spagnuolo y la hermana del presidente.

Pese a la grave situación económica, social y estos hechos de corrupción, Milei se va a Las Vegas a ver a su ex novia, Fátima Florez.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici:

 

 

Share.

Related Posts