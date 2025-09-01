Prohíben difundir los audios de Karina y promueven allanamiento a domicilios de periodistas

El gobierno nacional recibió un fuerte golpe en Corrientes, donde su candidato, el controvertido diputado nacional Lisandro Almirón salió cuarto.

Aludiendo a la ley de inteligencia y seguridad nacional, el gobierno consiguió que la justicia impida la difusión de los audios de Karina Milei y pidió el allanamiento de Carnaval Stream y los periodistas que difundieron los audios de Spagnuolo y la hermana del presidente.

Pese a la grave situación económica, social y estos hechos de corrupción, Milei se va a Las Vegas a ver a su ex novia, Fátima Florez.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: