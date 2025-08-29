Close Menu
Politica

El Concejo aprobó prórroga con Patagonia por 90 días y la renegociación del Estadio del Centenario

El Concejo, con el voto del bloque de Arriba Chubut y la abstencion de Despierta Comodoro, aprobó la  prórroga para el servicio de transporte público por 90 días.

La aprobación fue por 6 votos positivos (Arriba Chubut) las 5 abstenciones de Despierta Comodoro y la negativa del PICh, como se llama ahora el bloque del concejal Omar Lattanzio.
En la sesión tambié  se aprobó el convenio de renegociación de contrato de la obra del estadio centenario, que recibió 7 votos positivos (Arriba Chubut y  PICH) y las 5 negativas de Despierta Comodoro.

