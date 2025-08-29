Accidente entre moto y automóvil en barrio San Martín: una menor fue hospitalizada

En la tarde de este jueves, cerca de las 17:50 horas, se produjo un accidente vehicular en la intersección de Av. Rivadavia y Estados Unidos, en el barrio San Martín, que dejó como saldo a una joven de 17 años con lesiones leves y fue trasladada al Hospital Regional de manera preventiva.

El siniestro involucró una motocicleta Corven Energy 110, conducida por una joven de 17 años, y un automóvil Volkswagen Gol Power, manejado por joven de 22 años. Según informó la policía, la motocicleta circulaba por Av. Rivadavia en dirección norte-sur cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con el vehículo que transitaba por Av. Estados Unidos en sentido oeste-este.

Al lugar acudió una ambulancia del servicio 107, a cargo del Dr. Maturano, quien dispuso el traslado de la joven motociclista al nosocomio local. Según se confirmó oficialmente, la víctima no presenta riesgo de vida.

Personal de Tránsito se hizo presente en la zona para ordenar la circulación y realizó el test de alcoholemia a la conductora del automóvil, arrojando resultado negativo.

Ambos vehículos fueron retenidos de manera preventiva debido a la falta de documentación correspondiente, y fueron trasladados a la Comisaría Seccional Cuarta, con intervención del Tribunal de Faltas N°3.

En el operativo intervinieron efectivos de la Seccional Cuarta, la División Motorizada a cargo del Jefe Neira Edgar, personal de Criminalística (Of. Ayte. Mayorga) y el oficial de servicio Ayudante Rosas Alan.