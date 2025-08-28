La UNPSJB abre las carreras de Acompañante terapeútico y fonoaudiología

Susana Perales, vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud rescató las dos nuevas carreras, Acompañante Terapeútico y Fonoaudiología, que abrió la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

“Es un orgullo para nuestra facultad abrir nuevas carreras de Acompañante Terapéutico y Fonoaudiología a pesar de todos los problemas que estamos padeciendo y nuestros docentes junto a nuestros estudiantes están recibiendo con alegría estas nuevas propuestas que han sido aprobadas por el Consejo Superior en función del pedido que efectuaron una diputada provincial y un grupo de fonoaudiólogos”, afirmó.

En diálogo con ABC Radio por FM Records explicó que “Las carreras son tecnicaturas y veníamos llevándolas como diplomaturas como formación de extensión, pero ahora hemos conformado equipos para transformarlas en carreras universitarias de pregrado promoviendo la adquisición de todos los saberes y se requiera la obtención previa del título secundario”.

“El estudiante del caso de odio podría ser sancionado ”

En otro orden, la vicedecana señaló que el estudiante que protagonizó un acto violento, al tirar un tacho de basura a trabajadores que se estaban manifestando, fue citado ayer a dar explicaciones y asumir responsabilidades.

«Actuamos y realizamos un acta para el expediente; mientras que las personas afectadas se presentaron en la Policía Federal para hacer la denuncia. En paralelo se reunió el material para el servicio jurídico de la Universidad y para presentar el caso en el consejo directivo de nuestra Facultad”.

En ese marco adelantó que “Con las herramientas existentes el consejo directivo puede tomar algún tipo de sanción contra el estudiante. En este reglamento no esta considerada la expulsión como castigo, pero entre las posibles están la suspensión, la inhabilitación a rendir exámenes u otras sin contemplar la expulsión”.

Asimismo, reveló que “citamos al estudiante ayer donde elaboramos un acta extensa con el acompañamiento de una psicóloga, fue citado porque no se presentó por su propia voluntad y admitió su responsabilidad, y pidió disculpas”.