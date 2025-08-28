La verdad de las piedras, Libra y Spagnuolo

El presidente Javier Milei habló hoy en el Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear de Buenos Aires, donde nuevamente evidenció algunas desinteligencias entre su discurso y la realidad.

Habló sobre las coimas, que las volvió a relacionar con una operación política, pero luego pese a haber endeudado al país en más de 30 mil millones de dólares dijo que el endeudamiento es «inmoral». Además, pese a haberse retirado en fuga, aseguró que lo sucedido en la caravana de ayer fue «apasionante».

Se conformó, con presidente, la comisión Libra y Spagnuolo quiere transformarse en arrepentido.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: