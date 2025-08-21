Identificaron al alumno que tiró un tacho de basura a no docentes que se manifestaban en la UNPSJB

La decana de la facultad, Susana Perales, confirmó que un estudiante de tercer año lanzó desde un balcón un recipiente con basura —que incluía elementos contundentes como una botella de vidrio— contra los trabajadores no docentes que se manifestaban pacíficamente en el hall de la institución. El hecho generó conmoción y motivó la intervención inmediata de las autoridades.

Según relató Perales en diálogo con ABC Radio FM Records, el alumno primero arrojó el contenido de un tacho de basura y luego el propio recipiente hacia los manifestantes. Una botella se rompió a escasos centímetros de una trabajadora, lo que incrementó la preocupación por las posibles consecuencias.

La decana señaló que ya se labró un acta y que el caso fue elevado al consejo directivo de la facultad. Además, adelantó que se iniciará un sumario administrativo que podría derivar en sanciones que van desde suspensiones temporarias hasta la prohibición de ingreso al edificio. Paralelamente, los no docentes podrían presentar denuncias penales.

“El estudiante está identificado en los videos que circulan, pero preferimos resguardar su identidad. Es doloroso que sucedan estos hechos en una institución pública que brinda todas las herramientas para estudiar”, expresó Perales.

De acuerdo con los datos institucionales, se trata de un alumno que inició su trayectoria universitaria en 2021 durante la pandemia, cursa tercer año de carrera y es oriundo de Posadas, Misiones. Al momento no se confirmó si pertenece a alguna agrupación política.

La manifestación de los trabajadores no docentes había sido anunciada con anticipación y se desarrollaba de manera pacífica en reclamo de reivindicaciones laborales. El hecho interrumpió momentáneamente la actividad académica y generó un fuerte repudio de las autoridades.