Tentativa de robo en poblado y en banda sobre un vendedor de tortafritas

La Fiscalía formalizó la investigación contra dos hombres y una mujer que el miércoles por la tarde atacaron a un vendedor de torta fritas para robarle. La oportuna intervención del personal de la Comisaría Seccional Quinta, permitió detener a los agresores en flagrancia y llevarlos a audiencia.

La Fiscalía expuso en la audiencia que el miércoles a las 16:25 hs aproximadamente, un hombre vendía torta fritas en la esquina de Lisandro de la Torre y Avenida Roca de Comodoro Rivadavia, cuando fue abordado por uno de los imputados pidiéndole que le entregue dinero. La víctima se negó y el sujeto se fue. Unos minutos después regresó acompañado por un hombre, una mujer y dos niños de 5 y 3 años. Increparon a la víctima y como no les entregó dinero lo golpearon en el rostro, cayó al suelo y le dieron un puntapié, mientras la mujer le arrojó una piedra y luego sustrajo una bolsa de torta fritas mientras que los otros dos adultos intentaban quitarle sus pertenencias a la víctima.

Los policías que circulaban en un móvil de la guardia de la Comisaría Seccional Quinta vieron la situación e intervinieron aprehendiendo a los tres agresores.

El hecho fue calificado como constitutivo de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda en grado de tentativa. Uno de los imputados declaró, dando una versión diferente de lo sucedido.

Fue declarada legal la detención, se formalizó la apertura de investigación y, si bien la Fiscalía requirió que se dicte prisión preventiva a uno de los imputados cumple una pena con modalidad nocturna en relación a una condena anterior, se dispuso únicamente la prohibición de acercamiento y contacto de los tres agresores a la víctima. La medida en relación a ese imputado, se discutió con posterioridad en una audiencia del área de ejecución penal.