Allanamiento en la Alcaldía Policial de Trelew por “sextorsión”: secuestran 10 celulares vinculados a llamados extorsivos

La División Policial de Investigaciones (DPI) llevó a cabo un allanamiento en la Alcaldía Policial de Trelew donde se encuentra alojado el detenido judicial Alejandro Borello. La diligencia arrojó resultados positivos y se secuestraron 10 dispositivos móviles que serán peritados en el marco de la investigación por una presunta sextorsión.

La medida se realizó en atención a la denuncia de una víctima, quien recibió un mensaje vía WhatsApp mediante el cual —mediante un engaño vinculado a una sextorsión— le exigieron la suma de $995.000. Según la denuncia, las transferencias debían realizarse a una cuenta asociada al nombre de Alejandro Borello (34), quien posee múltiples condenas en la ciudad de Trelew y actualmente se encuentra alojado en la Alcaldía cumpliendo condena.

La diligencia contó con la participación de personal del GEOP y del personal de la alcaldía policial, a cargo del Comisario Mario Ubiria. Las medidas fueron autorizadas por la Jueza Stella Eizmendi y en la causa interviene la fiscal Anya Puchetta.

Qué se investiga

La sextorsión es un delito en la que una persona es amenazada con la divulgación, publicación o envío a terceros de imágenes, videos o información íntima a menos que acceda a pagar dinero. Muchas veces los agresores usan cuentas falsas, suplantación de identidad o material obtenido por engaño para presionar a la víctima.