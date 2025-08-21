Victoria Villarruel en Comodoro Rivadavia

La vicepresidenta Victoria Villarruel llegará mañana temprano a Comodoro Rivadavia para dirigirse de inmediato a Río Mayo, donde participa de los actos por el 90 aniversario de la localidad, donde supo vivir algunos años de su infancia.

Villarruel sería recibida en el aeropuerto por el gobernador Ignacio Torres. Ambos se trasladarían en vehículo oficial a Rio Mayo, desde donde regresarán a Comodoro pasadas las 20.

Todo parece indicar que Villarruel pasaría la noche del viernes y gran parte del sábado en Comodoro ya que su regreso a CABA se efectuaría el sábado a las 20.